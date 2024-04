In breve tempo, Kenanha già conquistato il cuore dei tifosi juventini. Club come Lipsia, Arsenal, Borussia Dortmund e Liverpool dimostrano da tempo interesse nel giovane talento classe 2005, autore di un gol in Serie A e due in Coppa Italia in questa stagione. La Juventus ha un unico obiettivo: premiare il ragazzo con un adeguamento dell'ingaggio a un milione di euro annui e il conseguente rinnovo del contratto fino al 2029. La Vecchia Signora è pronta a fare scelte audaci per Yildiz, incluso il possibile sacrificio disul mercato. Lo scrive calciomercato.com.