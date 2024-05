Juventus, prima offerta all’Atalanta per Koopmeiners: tutti i dettagli

La Juventus non vuole perdere tempo sul mercato ed è già al lavoro per costruire la nuova rosa. L'obiettivo è tornare competitivi quanto prima, con Thiago Motta alla guida, e ridurre il gap dall’Inter. Cristiano Giuntoli ha le idee chiare su dove intervenire e con quale strategia; così oltre Calafiori, l'operazione Teuncon l’Atalanta è già partita.La stagione appena conclusa è stata quella della definitiva consacrazione di Koopmeiners: un giocatore completo, che fa tre ruoli e segna tanto, ben 15 gol in stagione. Così, la Juventus, convinta da sul talento, ha formulato la prima proposta per lui: 40 milioni di base fissa più 5 di bonus. Pochi per un’Atalanta che non ha intenzione di smuoversi da quota 60. Come spiega calciomercato.com, la sensazione è che serviranno nuovi contatti alla Juventus per trovare una quadratura con l’Atalanta. Cristiano Giuntoli sta valutando la possibilità di inserire una o più contropartite: una di queste potrebbe essere Dean Huijsen, gioiellino olandese classe 2005 che tanto piace ai Percassi.