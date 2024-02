In casasi lavora sul mercato dei parametri zero, sottolinea calciomercato.com. C'è Marioin tal senso a occupare i primi posti della lista bianconera, profilo d'esperienza e affidabilità che farebbe proprio al caso della Juve. C'è ancora Lloyddel Bournemouth sotto osservazione, il rinnovo non arriva e alla Continassa si rimane assolutamente vigili. Mentre tra i profili di primo piano, per cui servirebbe un investimento molto (molto) importante che in questo momento non appare all'orizzonte, piacciono in particolar modo Alessandro(ma la bandiera granata non apre per ora al clamoroso salto della barricata torinese) e Giorgio