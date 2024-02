Soulé verso la cessione: i dettagli

La stagione di Soulé

Per Matiasl'offerta respinta - e confermata dal giocatore - dell'Al-Ittihad fa già parte del passato. L'argentino si concentra sul presente, che significa raggiungere la salvezza con il Frosinone. Il suo entourage, guidato da Martin Guastadisegno e la Juventus invece ragionano sul futuro. Che passa da un rinnovo di contratto “tattico” anche piuttosto vicino, al di là dell'opzione di prolungamento già esercitabile da parte del club bianconero. E arriverà molto probabilmente alla cessione, riferisce calciomercato.com.Il mercato per Soulé non manca e la valutazione continua a salire, partita dopo partita, gol dopo gol. Oggi il prezzo sfiora i 40 milioni di euro. Chi si era mosso concretamente è stato ilgli inglesi sul piatto erano già pronti a mettere 35 milioni bonus inclusi, se ne riparlerà per giugno e da lì si partirà, però servirà una promozione in Premier. Sugli spalti di Frosinone si sprecano gli osservatori in arrivo soprattutto per vedere all'opera Soulé: si intensificano i rapporti in particolar modo di Crystal Palace, Newcastle e Aston Villa. E siamo solo all'inizio: la corsa a Soulé è appena cominciata.Tanti club puntano su Matias Soulé per il futuro; è il risultato della stagione che fin qui il talento argentino ha fatto. Nel suo primo anno da titolare in Serie A, è già arrivato in doppia cifra con i gol., a cui si aggiungo due assist per i compagni e numerosi pali colpiti.