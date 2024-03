Tra i giocatori in scadenza di contratto nel 2025, in casa Juventus c'è anche Samuel Iling Unior. L'inglese classe 2003 ha uno stipendio decisamente in linea con i parametri della Juventus, ovvero 500mila euro netti (655mila euro lordi). A oggi è probabile una sua cessione all'estero, in Inghilterra sono diversi i club che hanno chiesto informazioni, tra questi c'è il Tottenham, riferisce calciomercato.com. Iling sta trovando poco spazio in stagione, chiuso sulla fascia sinistra da Kostic e eventualmente Andrea Cambiaso. Con un solo anno di contratto, la dirigenza della Juve cercherà di venderlo per non perderlo a parametro zero.