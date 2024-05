Juventus e Milan continuano ad avere tanti obiettivi in comune sul mercato. Il Milan, riferisce calciomercato.com ha incontrato Gordon Stipic, agente che cura gli interessi sia di Malick Thiaw, roccioso pilastro della retroguardia rossonera, sia di Maxence Lacroix, difensore classe 2000 in forza al Wolfsburg che piace molto in vista della prossima stagione. L'obiettivo dell'incontro era fare un punto della situazione su Lacroix, pallino del direttore sportivo rossonero, Antonio D’Ottavio, che lo ha seguito nel corso dell’ultimo mese. Sul difensore c'è l'interesse anche della Juventus, che lo ha messo nella lista come possibile sostituto di Bremer se il difensore brasiliano fosse ceduto in estate.