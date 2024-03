La Juventus per il centrocampo guarda anche a profili di esperienza come ad esempio Marten De Roon. Per quanto riguarda il contratto del giocatore, ancora non è stato esercitato il diritto di opzione sul rinnovo: difficile che l'Atalanta si faccia scappare il leader olandese ma la Juve ha già lanciato il suo messaggio, se arrivasse a parametro zero allora i bianconeri ci proveranno, come riferisce calciomercato.com. Sempre in casa Atalanta, ovviamente, l'obiettivo numero uno rimane Teun Koopmeiners, che però ha costi molti diversi, soprattutto a livello di cartellino.