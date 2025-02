CM - Juventus, occhi su Adeyemi ma c'è un ostacolo

AFP via Getty Images

Karimesterno d'attacco classe 2002 dl Borussia Dortmund e della nazionale tedesca è finito da diverso tempo nel mirino della Juventus. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com la Vecchia Signora è in prima fila per arrivare al giocatore del club tedesco ma deve prestare attenzione ad un grande ostacolo. Infatti il contratto del giocatore è in scadenza nel 2026 e questo ha attirato sul giocatore l'interesse di svariati club di Premier League. Non solo però, attenzione anche al Napoli in Serie A che è in forte pressing sul classe 2002.