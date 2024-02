DA CR7 A DV9, NUMERI DA RECORD



IL RINNOVO E' FONDAMENTALE

Siamo alla vigilia del big match di San Siro tra Inter ee queste saranno, indubbiamente, le 24 ore pià angoscianti per i tifosi di entrambe le squadre, che nei 90 minuti di Milano si giocheranno gran parte delllo scudetto. I bianconeri sperano di aver colmato il gap con gli acquisti fatti in questa sessione, dove ad arrivare sono stati Carlos Alcaraz, Pedro Felipe e Tiago Djalò. Ma il vero colpo della Vecchia Signora è stata l'esplosione di, a segno da ben 5 partite consecutive.Se consideriamo anche gli assist, sarebbero 6 le gare consecutive in cui l'attaccante serbo è finito nel tabellino, raggiungendo numeri che appartenevano alla sua versione migliore ai tempi della Fiorentina. Nel periodo compreso tra novembre e dicembre del 2021 infatti, Vlahovic mise a segno 8 gol e 1 assist in 6 gare disputate, contro le 7 reti e i 2 assist nel periodo compreso tra dicembre 2023 e gennaio 2024. Numeri da capogiro se pensiamo che, che realizzò 7 reti, una sola in più dell'attuale numero 9.Risultati che stanno convincendo sempre di piu la Vecchia Signora ad, cosa che sarebbe comunque avvenuta, a prescindere dalla sua permanenza. Già, perchè a partire dalla prossima stagione il contratto di Vlahovic raggiungerebbe cifre comprese tra i 20 e i 25 milioni di euro al loro e proprio per questo, la dirigenza della Continassa sta lavorando per ridiscuterne i termini. Attualmente il suo contratto andrebbe in scadenza a giugno 2026, maagevolando notevolmente le manovre della società.