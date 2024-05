Juventus, nel mirino della Roma c'è Kostic

. Daniele De Rossi per la nuova Roma a messo gli occhi sul 7 della Juventus, il preferito del tecnico che lo ha conosciuto a Coverciano ai tempi della Nazionale, ma le difficoltà sono tante, compresa la volontà dell'attaccante di voler rinnovare il contratto con la Juventus in scadenza 2025. Ma De Rossi guarda alla Continassa con altri interessi, nomi che si possono trovare nell'elenco dei partenti, come quello di Filip, altro giocatore "a tutta fascia" che il club bianconero può lasciare andare.La Juventus non intende confermare il serbo arrivato due anni fa dall'Eintracht dove Kostic ha giocato con Ndicka. Il prezzo del cartellino non dovrebbe superare i 10-15 milioni e anche lo stipendio, da 2,5 milioni, è abbordabile. Il serbo andrebbe a prendere il posto di Spinazzola, in scadenza e con la possibilità di tornare proprio alla Juve anche se per ora si parla solo di sondaggi. Attenzione anche a altro giocatore juventino, che non dispiace per caratteristiche a De Rossi: è McKennie anche lui col contratto in scadenza 2025, come riporta calciomercato.com.