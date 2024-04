Juventus-Zaccagni, la situazione

E dopo che Felipe Anderson è saltato? La Juventus si guarda intorno alla ricerca di un nuovo esterno offensivo. Il profilo che più piace resta quello dianche lui di casa Lazio e anche lui con una situazione contrattuale complicata con Lotito.Il patron biancoceleste aveva promesso all'esterno ex-Verona un prolungamento con adeguamento già un anno fa, ma da allora nessun contatto è andato in scena e con un contratto in scadenza 30 giugno 2025 anche l'agente del giocatore (che con Giuntoli ha un rapporto decennale) sta spingendo per l'addio. Il problema non sarà tanto l'ingaggio (probabilmente più basso di quello proposto a Felipe Anderson), quanto l'offerta da presentare a Lotito per la cessione. Lo riferisce calciomercato.com.