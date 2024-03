Juventus, Arthur non sarà riscattato: il nuovo "prezzo"

Arthur non sarà riscattato dalla Fiorentina per 20 milioni di euro. Il brasiliano tornerà così alla Juventus in estate senza però disfare le valige. Il suo futuro sarà comunque lontano da Torino. E spuntano già le prime possibili destinazioni per il centrocampista.Su Arthur c’è il Benfica tra i club interessati con il suo agente Pastorello che sta provando a mettere in piedi una possibile trattativa. Giuntoli, riferisce calciomercato.com, spera di incassare almeno 15 milioni dalla sua cessione ma non esclude la possibilità di un nuovo prestito oneroso perché l’alto ingaggio è troppo vincolante.