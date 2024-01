Lasta considerando l'opzione di acquistare praticamente a costo zero Roberto. Nonostante abbia iniziato a essere utilizzato in posizioni diverse all'Udinese, potrebbe essere interessato a un ritorno a Torino. Tuttavia, l'ostacolo principale è di natura economica: senza la partenza di un giocatore dalla rosa attuale, la Juventus non potrà presentare un'offerta di 3 milioni di euro ai Pozzo per liberare Pereyra.Una possibile soluzione potrebbe essere legata al futuro di, che ha suscitato interesse da parte di diverse squadre di Serie A, inclusa la Salernitana di Sabatini. Nicolussi Caviglia potrebbe essere la contropartita tecnica da includere nell'operazione per sbloccare il trasferimento di Pereyra all'Udinese.Nonostante ciò, c'è ancora tempo e spazio per chiudere l'affare, con 24 ore ancora a disposizione prima della chiusura della finestra di mercato. Ne scrive Calciomercato.com.