Dopo un estate durante la quale è stato molto vicino all'addio alla, Hansha vissuto la sessione di mercato di gennaio in stand by. Tutto fermo. Bloccato. Il motivo? Il mese scorso si stavano definendo gli ultimi dettagli del passaggio del centrocampista classe 2000 a una nuova agenzia di procura. Il giocatore infatti lascerà la TMP Soccer di Tullio Tinti per trasferirsi nella WSA gestita da Alessandro Lucci. Un cambiamento imminente per il quale manca solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana. Lo riporta calciomercato.com.