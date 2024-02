Trattativa in dirittura d'arrivo per il calciomercato in uscita della Juventus. Questa volta si tratta della, come riferisce Daniele Longo di Calciomercato.com. Il difensore classe 2001 Diego, che milita nella formazione allenata da Massimo Brambilla, si trasferirà alla Reggiana a titolo definitivo. Brambilla però non dovrà rinunciare nell'immediato al suo numero tre perchè resterà in prestito alla Juventus fino al termine della stagione. Nonostante fosse stato corteggiato da Bari e Brescia in questa sessione di calciomercato alla fine la squadra scelta è la Reggiana.