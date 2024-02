Marcoera già stato vicino a lasciare l'Atalanta nel 2022: lo voleva la Lazio, ma non se ne fece nulla anche per l'operazione alla spalla a cui si sottopose. Le sirene di mercato non hanno mai smesso di risuonare, anche nelle ultime due sessioni diversi club hanno tenuto un occhio vigile su di lui prima della decisione della società orobica di trattenere il classe 2000.Blindato poi, come confermato dallo stesso giocatore, con un rinnovo di contratto fino al 2028. "Un grande segnale di fiducia" lo ha definito Carnesecchi, ma anche un'assicurazione di fronte a nuovi possibili assalti in vista della prossima estate:lo stesso ha fatto la Roma che cerca un numero uno affidabile per il dopo Rui Patricio, senza escludere offensive da parte di club esteri sempre più affascinati dalle qualità dei portieri italiani (Vicario al Tottenham l'ultima testimonianza pratica). Discorsi per il domani, prima c'è l'Atalanta dalla quale passa la realizzazione del sogno: Carnesecchi vuole conquistarsi un posto a EURO 2024 con l'Italia.