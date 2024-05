Milan in pole per Zirkzee, fondamentale Ibra



Juventus, la posizione per Zirkzee



Juventus, quanto costa Zirkzee?

La Juventus continua a corteggiare Joshua del Bologna, non è chiaramente l'unica pretendente per il giocatore che alla corte di Thiago Motta è esploso nella stagione appena a passata. Non soltanto i bianconeri, ma come riferisce Calciomercato.com in pole position ci sarebbe il Nelle scorse settimane infatti ci sarebbe stato un colloquio tra il giocatore e Zlatan. Nel corso di questo infatti il giocatore avrebbe espresso il proprio benestare al suo trasferimento in rossonero.Anche la Juventus è in fila per l'attaccante, bianconeri forti del rapporto del giocatore con il tecnico. Proprio sotto l'allenatore italo brasiliano Joshua è esploso, per questo potrebbe scegliere di seguire il proprio allenatore.Joshua Zirkzee ha una clausola per liberarsi dal Bologna fissata a 40 milioni di euro. C'è però un fattore che al momento non sblocca nessun tipo di trasferimento, si tratterebbe dell'agente de giocatore. Si dovrà trovare al più presto un accordo economico anche con il suo agente, Kia Joorabchian che sta aspettando una piccola asta anche per quello che riguarda le commissioni da incassare. Questo al momento sembra l'ostacolo maggiore.