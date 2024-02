La Juventus ha acquistato il difensore Tiago Djalo, reduce da un grave infortunio, e il centrocampista Carlos Alcaraz, un classe 2002 argentino che non corrisponde al tipo di giocatore che avrebbe desiderato Allegri, al quale avrebbe fatto più comodo un profilo 'pronto subito' come Jack Bonaventura o Roberto Pereyra, scrive calciomercato.com. Ora, al di là di come eventualmente queste scelte di Giuntoli possano essere interpretate come segnali per il futuro (e potrebbero anche esserlo), sta di fatto che Allegri non ha avuto i rinforzi che avrebbe voluto per sopperire alle assenze di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, si legge.