La stagione di Weston Mckennie è stata fino ad ora molto positiva. Da possibile partente è diventato un elemento centrale per Allegri. Secondo calciomercato.com però, Mckennie potrebbe fare la valigia in caso di cambio in panchina. L'estate scorsa il suo entourage ha avuto contatti con club inglesi e tedeschi. Attualmente l'ex Schalke guadagna 2,5 milioni netti (3,28 lordi). E' tra i giocatori il cui contratto scadrà a giugno 2025. Nei prossimi mesi quindi la Juve si metterà al tavolo per capire cosa fare. Il rinnovo è una possibilità concreta.