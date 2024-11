Jhonpotrebbe essere piombato in cima alla lista dei desideri della Juventus per la prossima sessione di calciomercato. Come riferisce Calciomercato.com. Il giocatore era uno dei pupilli di Thiago Motta ai tempi del Bologna. Il giocatore è valutato circa 15 milioni di euro dal club emiliano. Tuttavia, appare difficile che i rossoblù vogliano privarsi di un giocatore della sua importanza già nel corso della sessione invernale del calciomercato. Potrebbe essere lui il prescelto per rinforzare la rosa della Juventus ma non si prospetta essere una trattativa semplice, anzi, tutto il contrario.