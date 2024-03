Lasembrerebbe intenzionata a trattenere Charly, centrocampista prelevato a gennaio dal Southampton. I tifosi più attenti però si staranno chiedendo: il riscatto non era troppo elevato per la Vecchia Signora? Il riscatto fissato con il Southampton infatti era pari a 49,5 milioni. La strategia di Cristiano Giuntoli però, stando a quanto riferisce Calciomercato.com sarebbe quella di ottenere un nuovo prestito, imbastendo cosi una nuova trattativa a cifre per il riscatto definitivo inferiori, in modo che siano alla portata per le casse bianconere.