Nel presente,si impegna per recuperare in tempo per il prossimo incontro contro il. Tuttavia, riguardo al futuro, il tema non è attualmente al centro delle discussioni. Pur essendo vero che il suo contratto scade il 30 giugno 2025, la questione del rinnovo con lasarà considerata solo nella prossima stagione. Il brasiliano valuterà con attenzione insieme al club la possibilità e i termini di un eventuale rinnovo contrattuale. Questo è il piano attuale, ma come spesso accade nel mondo dello sport, le situazioni possono mutare improvvisamente, magari in seguito a una semplice telefonata.