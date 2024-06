Lacontinua a corteggiare il centrocampista dell'Lazar. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com le trattative per il centrocampista che poco fa è sceso in campo con la maglia della Serbia, sono in una fase di stallo. Potrebbe inserirsi nella trattativa a questo punto la Lazio. I biancocelesti di patron Lotito avevano già manifestato interesse per Samardzic nel corso della sessione di calciomercato di gennaio, salvo poi non affondare il colpo. Ora però potrebbe essere la volta buona e la Juventus deve stare attenta.