Con la sconfitta contro l'Inter, sono tornate le critiche a Massimiliano Allegri, soprattutto per l'atteggiamento che ha avuto la Juventus nel corso della gara. In particolare, la staffetta tra Yildiz e Chiesa, è stata giudicata eccessivamente conservativa, come si legge su calciomercato.com. Chiesa è subentrato al classe 2005 turco quando la Juve era sotto nel risultato, mantenendo quindi lo stesso schieramento tattico senza provare qualcosa di più offensivo. Sul prato di San Siro, la Vecchia Signora ha confermato di non essere ancora all’altezza dell’Inter, dominatrice della Serie A.