JUVENTUS, CONTATTI CON THIAGO MOTTA

La dirigenza dellaprenderà presto una decisione riguardante il futuro di Massimiliano. Il tecnico livornese infatti potrebbe non essere più l'allenatore della Vecchia Signora nella prossima stagione, soprattutto qualora sfumasse la qualificazione alla prossima Champions League. Per questo la dirigenza bianconera sta già analizzando quali potrebbero essere i sostituti del tecnico livornese. In cima alla lista delle preferenze c'è l'attuale allenatore del Bolognacome riferisce Calciomercato.com ci sarebbero anche stati contatti tra le parti.Allegri ha contratto fino al 2025 ma questo al momento non conta. Elkann sembra disposto ad appoggiare l'idea di Giuntoli puntando su Thiago Motta nella prossima stagione. Il contratto dell'ex centrocampista scade a giugno. Ora con la Juventus si discute di durata, ingaggio e progettualità ma non dovrebbero esserci problemi. Attualmente guadagna 1,3 milioni di euro, a Torino l'ingaggio sarebbe superiore ma la priorità è poter giocare la prossima Champions League.