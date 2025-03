CM - Juventus, la posizione di Giuntoli che pensa ancora a Osimhen

Getty Images

La posizione di Cristianoallanon è più così solida. Secondo Calciomercato.com, la proprietà bianconera non sta valutando solo l’operato di allenatore e giocatori, ma anche quello della dirigenza, ritenuta responsabile di un mercato oneroso e poco efficace. Il futuro dell’ex direttore sportivo del Napoli è quindi incerto, con la possibilità che il club possa decidere di cambiare guida nelle prossime settimane.Se Giuntoli dovesse rimanere al suo posto, le strategie per l’attacco sarebbero già delineate. La priorità sarebbe la conferma di Randal Kolo Muani, attualmente in prestito dal Paris Saint-Germain. L’attaccante francese ha mostrato sprazzi di talento e potrebbe essere un elemento chiave nel nuovo progetto tecnico.

L’altro grande obiettivo è Victor Osimhen. Il bomber nigeriano del Napoli rappresenterebbe il rinforzo ideale per dare maggiore peso offensivo alla squadra, ma l’operazione si prospetta estremamente complicata. Il club partenopeo valuta il suo centravanti a cifre altissime e difficilmente farà sconti.Nonostante le difficoltà, la Juventus sembra intenzionata a rinforzare il reparto avanzato con giocatori di alto livello. Tuttavia, il destino di Giuntoli e il budget a disposizione saranno determinanti per capire se questi sogni di mercato potranno trasformarsi in realtà.