Juventus, congelato il rinnovo di Rabiot

Riflessioni, attesa, scelte che possono cambiare il futuro della Juventus e che quindi devono essere prese con la giusta dose di calma. Il club bianconero ha varato un nuovo corso alla ricerca della sostenibilità, tanto invocata dalla proprietà bianconera, e così chi ha ingaggi pesanti è al momento sotto osservazione. Il caso maggiore è quello di Adrienche percepisce ben 7 milioni di euro (più 2 di bonus) netti a stagione.Tra la mamma agente Veronique e Cristiano Giuntoli i contatti si sono fermati da qualche mese. Sia Rabiot che la Juventus sono arrivati alla conclusione che i tempi sono maturi per dirsi addio già al termine del campionato: la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a luglio è congelata, scrive calciomercato.com. Rabiot vuole provare una esperienza in Premier League e sul francese si registrano dei sondaggi da parte di Manchester United e Newcastle.