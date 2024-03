Una stagione decisamente al di sotto delle aspettative quella che sta disputando Filip. Dopo l'ottimo impatto sul campionato italiano di appena un anno fa ora le prestazioni sono sempre più calanti. Per questo, stando a quanto riferisce Calciomercato.com la dirigenza della Juventus starebbe addirittura valutando la cessione dell'esterno serbo. Il prezzo per l'eventuale cessione del cartellino di Filip si aggirerebbe tra i 10 e i 15 milioni di euro. Un club già avrebbe manifestato interesse per il giocatore della Juventus e si tratterebbe delin Ligue 1. Tutto aperto quindi, ulteriori valutazioni nei prossimi mesi.