Teunha fatto capire una volta ancora di essere non solo l'uomo giusto, ma anche quello che manca per davvero a questa Juve: una doppietta da applausi, davanti a un pubblico che vorrebbe davvero poterlo accogliere almeno in vista della prossima stagione, scrive calciomercato.com.ma tutto passerà da quanto alla fine l'Atalanta vorrà incassare e pure dalla formula accettabile. Se il prezzo, come si sussurra, tutto incluso dovesse toccare o sfondare il muro dei 60 milioni, allora per la Juve la corsa a Koopmeiners si farebbe in salita.