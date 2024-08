Lacontinua ad insistere con Teun, centrocampista dell'. Il club orobico però fa muro nei confronti dei bianconeri, non ha intenzione di cedere sulla richiesta monetaria. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, la Juventus starebbe valutando due piste per l'olandese. La prima sarebbe legata all'inserimento di una clausola per la rivendita futura, mentre la seconda comporterebbe il sacrificio di Arkadius, dato cheha persoper infortunio. Il giocatore piace ai nerazzurri, ma vi sono dubbi circa la tenuta atletica.