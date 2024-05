Juventus, occhi su Thuram, la situazione

La nuovainizia a prendere forma. Dopo la conclusione anticipata del rapporto con Massimiliano Allegri nella giornata di ieri ora il direttore sportivo Cristiano Giuntoli inizia a progettare la sua Juventus. Con la volontà di essere protagonista sul mercato verso la stagione estiva. Come riferisce infatti Calciomercato.com un nome sul taccuino di Giuntoli è quello di Kephrendel Nizza.Giuntoli crede che Thuram sia ildei bianconeri, per età, forza fisica, visione di gioco e situazione contrattuale favorevole. Il giocatore è in scadenza di contratto nel giugno 2025. Per questo infatti potrebbe lasciare il Nizza ad una cifra ragionevole in estate. Addirittura alcune indiscrezioni parlano di 15/20 milioni di euro. Il giocatore piace molto a Milan e Inter ma ad oggi sarebbe la Juventus ad aver mosso i passi più concreti. Il giocatore vorrebbe lasciare il club in estate e non in scadenza.