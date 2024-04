Nella giornata di oggi si è fermato Moiseper una distorsione al ginocchio, ancora un infortunio in stagione dopo il problema alla tibia che lo aveva colpito in precedenza e che non gli aveva permesso il trasferimento all'Atletico Madrid. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com il giocatore in estate potrebbe lasciare Torino e la. Soprattutto in caso di mancato rinnovo, il suo contratto ora scade nel 2025, Moise potrebbe lasciare definitivamente il club bianconero. La Juventus che poi si muoverebbe sul mercato visto che serviranno altri centravanti per la prossima stagione.