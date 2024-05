Lasi guarda attorno monitorando tutte le opportunità a parametro zero che si libereranno in estate. Tra questi, come riferisce Calciomercato.com c'è anche il centrocampista dell'Arsenal e della nazionale italiana. Il giocatore potrebbe diventare una ghiotta opportunità per il mercato della Juventus estivo, infatti, gode di un ottimo rapporto con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dai tempi del Napoli. La priorità del centrocampista azzurro è quella di tornare a giocare in Italia, magari proprio alla Juve alla quale ha dato ampia disponibilità. Tutto aperto quindi verso il mercato estivo.