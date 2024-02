Laosserva da vicino, considerando seriamente un'opportunità per. L'attesa è per il momento giusto, per presentargli una proposta degna di nota, simile a quelle considerate in passato. L'idea è tangibile, sebbene il futuro della panchina bianconera debba ancora essere definito. Jorginho potrebbe rappresentare un elemento cruciale, grazie al suo ruolo di playmaker e mentore per i giovani, indipendentemente dal futuro allenatore. La Juventus riflette attentamente, ponderando ogni aspetto, mentre l'interesse per il talentuoso giocatore cresce costantemente, alimentando le speculazioni sulle sue prossime mosse. Lo riporta calciomercato.com.