Saranno mesi decisivi per capire quale sarà il nuovo sponsor della Juventus. Ed anche per questo motivo, John Elkann, insieme ad altri dirigenti della Juventus, erano presenti al Gran Premio di Formula 1 organizzato lo scorso 10 marzo in Arabia Saudita L'obiettivo numero uno, riferisce calciomercato.com, non è la ricerca di un socio di minoranza da far entrare nel club (anche se l'opzione resta sul tavolo), bensì quello di trovare in tempi rapidi u n nuovo sponsor di maglia che possa prendere il posto di Jeep . Elkann vorrebbe un partner che sia in grado di garantire quantomeno le stesse cifre, ma la ricerca è sicuramente in salita.