Juventus, perché é saltato Giacomo Bonaventura



Il mercato di gennaio ha chiuso i battenti, ma le trattative concluse e quelle mancate continuano a tenere banco. Tra le operazioni che non sono andate in porto, spicca l'affare che avrebbe potuto portare Giacomodallaalla. Con gli ultimi giorni di finestra di mercato, l'opportunità di rinforzare il centrocampo era in cima alla lista dei bianconeri, insieme all'arrivo di giovani talenti come Carlos, con il contratto in scadenza a giugno, sembrava l'acquisto ideale: un giocatore esperto e subito disponibile per Massimiliano

Come riporta calciomercato.com, un potenziale trasferimento che ha da subito trovato il sì dello stesso Bonaventura, ma l'opposizione dei viola, che non hanno aperto la porta a eventuali trattative per la sua cessione, nonostante i meno di sei mesi di contratto rimanenti. Tuttavia, nonostante l'interesse del giocatore e dei bianconeri, la Fiorentina ha bloccato le trattative, nonostante la breve scadenza contrattuale di Bonaventura. Enzo Raiola, agente del centrocampista, ha ribadito la volontà di discutere il futuro del suo assistito, sottolineando la necessità di chiarire la situazione. Il messaggio è stato diretto verso la dirigenza viola, evidenziando un clima di incertezza sulle prossime mosse. Il futuro di Bonaventura resta incerto, mentre la Fiorentina valuterà il rinnovo nei prossimi mesi, considerando le sue prestazioni in questa stagione.