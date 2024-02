Juventus, futuro Cambiaso: c'è il Real Madrid

La Juve però non pensa a una sua cessione, almeno per ora. Pur mettendo in chiaro che anche solo per cominciare a parlarne serviranno 40 milioni. Non basteranno però. Tra gli esterni, Cambiaso è sicuramente il giocatore più intoccabile, mentre per gli altri il futuro è in bilico.

Tra i giocatori che più hanno stupito c'è Andrea Cambiaso, provato in più posizioni da Massimiliano Allegri mantenendo sempre un rendimento alto. E non a caso ci sono state anche le prime sirene di mercato per l'ex Genoa e Bologna. Come riporta calciomercato.com, il Real Madrid lo segue per davvero con grande interesse.