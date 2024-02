La Juventus si prepara a guardare avanti, con molte trattative in corso e grandi obiettivi in vista. Il destino di Alcaraz sembra intrecciato con quello di Matias Soulé. La dirigenza bianconera è attiva per assicurarsi i colpi di mercato più importanti, in particolare si punta alla trattativa con l'Atalanta per Teun Koopmeiners.Tuttavia, l'obiettivo principale rimane Adrien Rabiot, su cui la Juventus vuole fare un investimento importante con un nuovo contratto, nonostante l'interesse di numerosi club europei. C'è però un grande nodo da sciogliere il prima possibile:. La squadra è pronta a muoversi con determinazione per costruire il futuro con solidità.