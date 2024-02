MINACCIA MANCHESTER

La dirigenza della Continassa continua sempre a lavorare sul fronte mercato , con una lunga lista di nomi che tiene impegnate le giornate di Giuntoli e Manna, sempre a lavoro sulle diverse piste messe in piedi negli ultimi mesi. Ma uno dei temi che renderà infuocata l’estate bianconera è quello legato al futuro di. Il centrale brasiliano è fresco di rinnovo fino al giugno del 2028, dove ha visto anche un ritocco al rialzo dell’ingaggio che percepisce attualmente. Segno di quanto Bremer sia diventato uno dei pilastri della squadra bianconera, oltre ad essere finito nella lista dei migliori centrali difensivi al mondo.Prestazioni che hanno, inevitabilmente, attirato le attenzioni di moltissimi top club, tra cui, che già nella finestra di gennaio ha sondato il terreno per capire il reale margine della trattativa. I bianconeri sono consapevoli del giocatore che hanno tra le mani e proprio per questo, per lasciarlo partire servirà una cifra di almeno 70/80 milioni di euro, che di certo non spaventerebbe le casse dei Red Devils. Ma il club di Carrington non è l’unico a seguire l’evoluzione dell’ex difensore del Torino, perché anche Tottenham e Bayern Monaco hanno iniziato a muovere i passi verso questa direzione.