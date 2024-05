Juventus, l'insidia per Koopmeiners

Teunha un vizio sempre vivo: essere decisivo. Lo è stato anche nell'ultima gara europea, contro il Marsiglia al Velodrome, quando ha regalato l’assist delizioso a Scamacca per il gol che ha fissato il risultato sull’1-1. Guida tecnica e leader di un gruppo che sta lottando per fare la storia e andare oltre ogni obiettivo, con la volontà di alzare un trofeo: Europa League o Coppa Italia, contro la Juventus. Anche il modo, questo, per dirsi addio al meglio, visto he il giocatore ha già chiarito di voler fare un passo ulteriore nella sua carriera.La sua stagione racconta di 11 gol in campionato e 3 in coppa Italia ai quali si aggiungono anche 6 assist decisivi. Incide tanto quanto un attaccante anche se in realtà gioca tanti metri indietro, tra la trequarti e la linea mediana. Così ha attratto molte attenzioni, oltre a quella della Juventus, e convinto il Liverpool a fare delle profonde valutazioni. Come spiega calciomercato.com, il futuro tecnico dei Reds Slot stravede per il nazionale olandese ed è pronto a investire molto, anche quei 60 milioni chiesti dall'Atalanta, ma potrebbero bastarne meno.. Ora però Giuntoli deve accelerare sul fronte cessioni per crearsi un tesoretto da investire per il centrocampista dell’Atalanta. Una necessità ancora più impellente considerando l’inserimento del Liverpool di Slot.Koopmeiners, l'agente arriva in ItaliaLa prossima settimana, intanto, l'agente del giocatore - Bart Baving - sarà in Italia in occasione della gara di ritorno di Europa League. Seguirà da vicino il suo assistito, ma con ogni probabilità non si limiterà alla partita. Infatti, come scrive la Gazzetta, fu lui l'ultima volta ad aprire la trattativa con il Napoli e soprattutto a porre le basi per l'addio estivo nel 2024, strappando all'Atalanta una promessa.