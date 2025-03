CM - Juventus, il grande obiettivo è Ederson: contatti con l'agente, ma dalla Premier è pronta una maxi offerta

In attesa, e soprattutto con la speranza, di chiudere nel miglior modo la stagione, salvando il salvabile, ovvero centrando il quarto posto che consentirebbe alladi prendere parte alla prossima edizione della Champions League, in casa bianconera si pensa già al futuro e a quali potranno essere le soluzioni necessarie e ideali per rinforzare la formazione bianconera.Su questo sta lavorando, alacremente, Cristiano Giuntoli. Il Football Director bianconero, infatti, è conscio della necessità di rinforzare il roster a tinte zebrate e per questo motivo il dirigente juventino non vuole perdere tempo.

Come riferito da Calciomercato.com, il grande sogno dell'ex direttore sportivo del Napoli è Ederson, protagonista di una stagione strepitosa e assoluto leader del centrocampo dell'Atalanta. Giuntoli sarebbe pronto a tutto per riformare, all'ombra della Mole, la coppia Ederson-Koopmeiners e proverà a giocarsi le sue carte fino in fondo, anche se non sarà affatto semplice.Nel mercato di gennaio, Giuntoli ha incontrato gli agenti di Ederson per provare ad esplorare i margini di una potenziale trattativa e, magari, per strappare il sì del giocatore nell'ottica di un trasferimento alla Juventus. Come detto, però, il calciatore sembra molto affascinato dalla possibilità di giocare in Premier League.Ederson è legato all'Atalanta da un contratto che scadrà il 30 giugno del 2027. Il club bergamasco aveva già provato ad intavolare un discorso riguardo ad un potenziale rinnovo, ma le posizioni tra le parti in causa sono decisamente lontano e la sensazione è che il giocatore non voglia mettere nero su bianco un nuovo accordo con la Dea.Sempre secondo quanto riferito da Calciomercato.com, la minaccia più grande per la Juventus è in arrivo dalla Premier League e porta il nome del Manchester United. Il club inglese, infatti, sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta da 60 milioni di euro. Una cifra importante, la stessa sborsata dalla Juve per Koopmeiners, che potrebbe spingere l'Atalanta ad accordare la cessione del giocatore brasiliano in Premier.