Calciomercato: quale sarà il futuro di Kean

Moise Kean ha avuto una stagione difficile con la Juventus, non segnando alcun gol in 16 partite. Questo rendimento è stato influenzato da problemi fisici e dalla sfortuna, con diversi gol annullati per fuorigioco di pochi centimetri e concludendo con il palo colpito nell'ultimo match contro il Genoa. Questi eventi danno l'idea dell'annata complicata che sta attraversando il giovane attaccante. A gennaio, sembrava che Kean stesse per vivere un cambio di scenario con il trasferimento in prestito fino a giugno. Tuttavia, l'accordo è stato annullato e Kean è tornato a Torino. Nonostante sia tornato a disposizione di Allegri, non è ancora riuscito a segnare il suo primo gol stagionale. Ora, Kean si prepara a un'estate che lo vede protagonista sul mercato. Il suo contratto con la Juventus scade nel 2025, e se non verrà rinnovato, il club cercherà di cederlo per evitare di perderlo a parametro zero. Finora non ci sono stati contatti concreti per il rinnovo con i suoi agenti, poiché la società è concentrata sul presente e sul futuro tecnico del club. La possibilità di un rinnovo per Kean sembra essere al momento lontana.