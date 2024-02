Federico Chiesa si è fermato, di nuovo, appena rientrato. L'esterno bianconero è uscito malconcio da San Siro per una botta che ha fatto gonfiare il suo piede destro. Novità attese in giornata, le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno con l'obiettivo unico per tutta la Juventus di averlo a disposizione lunedì sera all'Allianz Stadium per la partita con l'Udinese. Nel frattempo aumentano i numeri che parlano di una stagione che sta vedendo Chiesa impiegato a mezzo servizio: ben 999 i minuti di assenza dal campo, per un impiego del 55,6% complessivo tra campionato e Coppa Italia. Poco, anzi pochissimo per uno che dovrebbe fare la differenza. E il rinnovo di contratto? Rimane sullo sfondo, la scadenza del 30 giugno 2025 si avvicina e la Juve ha già dimostrato di voler prolungare ma il nodo economico è centrale.