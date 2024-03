Dean Huijsen a Monza ha collezionato la sua decima presenza con la maglia giallorossa dal suo arrivo nella capitale lo scorso 6 gennaio. La Juve si era accordata con la Roma per un eventuale sconto di 250 mila euro sul prestito oneroso del classe 2005 una volta raggiunte le dieci presenze in tutte le competizioni. Ma adesso che succede? Se la Roma vorrà provare a tenerlo, a fine stagione si dovrà sedere con la Juventus per trattare formula e costi di un eventuale ritorno di Huijsen in giallorosso, scrive calciomercato.com. Il talento olandese infatti si è trasferito in prestito secco, senza diritto di riscatto.