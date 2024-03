Chi é Mario Hermoso, le caratteristiche

Quanto guadagna Mario Hermoso

Lasegue Mariocome obiettivo di mercato. Il difensore centrale, nato nel 1995, ha temporeggiato nel dare la risposta all'offerta di rinnovo del contratto in scadenza a luglio con l', e dietro questa titubanza sembra esserci l'interesse del club bianconero. Cristianoha avviato un contatto con gli agenti del difensore spagnolo per valutare la fattibilità dell'operazione, come riporta calciomercato.com.Lasta ponderando l'opportunità di integrare nella propria squadra un difensore mancino che eccella nel gioco individuale e nell'impostazione del gioco. Tale profilo corrisponde alle caratteristiche di Hermoso: il difensore madrileno ha sviluppato notevolmente queste competenze grazie al suo percorso formativo con Diego Simeone. L'idea è quella di aggiungere un elemento che non solo sia in grado di difendere con efficacia ma anche di contribuire alla costruzione del gioco dalla difesa, apportando così un valore aggiunto alla squadra nella ricerca di una maggiore solidità difensiva e fluidità nel possesso palla.La richiesta di un ingaggiosi adatta ai parametri stabiliti, rendendo Hermoso un'opzione concreta per la Vecchia Signora senza costi di trasferimento. Sicuramente, questa opportunità rappresenta un'alternativa più solida rispetto a Kelly del Bournemouth , che era stato valutato durante la finestra di mercato invernale senza però giungere a una fase operativa della trattativa.