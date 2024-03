L'obiettivo principale per la Juventus tra i pali è Micheledel Monza. Come scrive oggi Calciomercato.com. Cristiano Giuntoli sarebbe al lavoro per portarlo a Torino. L'obiettivo sarebbe un inserimento graduale dell'estremo difensore classe 1997 magari facendogli ricoprire il ruolo di secondo portiere per una stagione. Dipenderebbe tutto da Mattia, il quale non sembra avere grandi offerte e non sembrerebbe intenzionato a lasciare Torino. Da non escludere un addio diin caso di offerte importanti. Tutto aperto verso la sessione estiva di mercato.