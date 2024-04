Juventus-Thiago Motta, gli aggiornamenti

In attesa della qualificazione alla Champions League, sempre più vicina, la Juventus da qualche settimana pensa già al futuro. Anche e soprattutto per quel che riguarda. Come raccontato da calciomercato.com, il profilo che ha convinto di più Cristiano Giuntoli è Thiago Motta.Un allenatore giovane, con idee innovative e di un calcio moderno e spettacolare, per ripartire con un progetto tecnico e tattico diverso dopo i tre anni dell'Allegri-bis, si legge. Il sì definitivo Thiago Motta deve ancora comunicarlo, sia alla Juve che allo stesso Bologna, ma tutti gli indizi portano verso questo matrimonio.Una scelta che ovviamente ha delle conseguenze. Prima di tuttoper provare ad anticipare di un anno la fine del suo contratto. Poi, le trattative legate ai giocatori utili per Motta. Alcuni di questi, da Calafiori a Zirkzee ( QUI le parole dell'amministratore delegato sul futuro dei giocatori) che l'ex centrocampista potrebbe già conoscere direttamente e molto bene. Prossimi passi da pianificare a livello di tempo, con una decisione però forte e chiara, per impostare un nuovo percorso per i bianconeri.