Felipe Anderson alla Juve: difficoltà e condizioni del colpo di mercato

La decisione definitiva non è stata ancora presa, ma gli indizi vanno in questa direzione e a giugno il brasiliano può salutare il mondo biancoceleste. Non è servita finora l'offerta rinnovo di Lotito, che ha messo sul piatto 3,5 milioni di euro netti tra parte fissa e bonus. Felipe Anderson vuole considerare altre proposte e traL'interesse è reale, ma la trattativa al momento non ha preso il volo. Felipe Anderson e la Juve si studiano. E secondo quanto appreso da Calciomercato.com, nel prossimi giorni è in programma l'incontro con la sorella-agente del giocatore, che aiuterà la Juve a raccogliere informazioni e studiare la strategia. Le richieste d'ingaggio sono importanti, circa 4 milioni di euro più bonus. Tanto per un over 30, al momento non etichettato come titolare. Qui subentra anche l'aspetto tattico, con Allegri in scadenza e un 3-5-2 come modulo al momento preferito. Interrogativi da risolvere, anche in fretta, perché il suo cartellino a zero piace a molti, non solo alla Juve.