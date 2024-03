Prende sempre più piede l'ipotesi di un rinnovo ponte, di soltanto una stagione, per l'esterno della Juventus Federicoil cui contratto è in scadenza nel 2025. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com la dirigenza bianconera si incontrerà ad inizio aprile con Ramadani, agente di Chiesa, per discutere del rinnovo. Le cifre? Non cambieranno dall'ingaggio attuale di cinque milioni a stagione, in linea con le linee guida dei nuovi stipendi bianconeri. Sembra però che ora sia chiara la direzione: il rinnovo, le riserve sono state sciolte.