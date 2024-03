Dopo un girone di andata al di sopra delle aspettativa, ora la Juventus ha un ritmo quasi da retrocessione. Il bilancio del girone di ritorno parla di una squadra da metà classifica, con un bottino che varrebbe il decimo posto. Quello iniziato con il passo falso con l'Empoli parla addirittura di una Juve in crisi reale: 6 partite, 5 punti, una sola vittoria e all'ultimo respiro contro il Frosinone. Gli equilibri? Saltati, per aria, scrive calciomercato.com. La Juve ha alzato bandiera bianca in ottica scudetto e continua a gestire il vantaggio sulla quinta. Ma così il campionato rischia di diventare interminabile.